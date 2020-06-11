Препарат от коронавируса «Авифавир» отправляют в российские больницы

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июня 2020, 07:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Больничная палата. Фото: pixabay.com

Разработчик российского препарата «Авифавир», предназначенный для лечения коронавируса, отправляет лекарство в регионы – в ближайшее время лекарство получат 35 субъектов.

До конца июня планируется поставить в российские больницы 60 тысяч курсов препарата. Эффективность препарата, который уже включен Минздравом РФ в госреестр лекарственных средств на срок до 1 января 2021 года, составляет свыше 80%. «Авифавир» является аналогом японского «Фавипиравира» и будет применяться в больницах бесплатно.

Ранее о препарате президенту РФ сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Также сообщается, что на территории Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга запланировано проведение оценки популяционного иммунитета к коронавирусу.