Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Препарат от коронавируса «Авифавир» отправляют в российские больницы

, 07:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Препарат от коронавируса «Авифавир» отправляют в российские больницы
Больничная палата. Фото: pixabay.com

Разработчик российского препарата «Авифавир», предназначенный для лечения коронавируса, отправляет лекарство в регионы – в ближайшее время лекарство получат 35 субъектов.

До конца июня планируется поставить в российские больницы 60 тысяч курсов препарата. Эффективность препарата, который уже включен Минздравом РФ в госреестр лекарственных средств на срок до 1 января 2021 года, составляет свыше 80%. «Авифавир» является аналогом японского «Фавипиравира» и будет применяться в больницах бесплатно.

Ранее о препарате президенту РФ сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Также сообщается, что на территории Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга запланировано проведение оценки популяционного иммунитета к коронавирусу.

ДВа

В мире

Аналитик раскрыл возможных причастных к уничтожению Boeing MH17 в Донбассе

Аналитик раскрыл возможных причастных к уничтожению Boeing MH17 в Донбассе

К уничтожению малайзийского Boeing в небе над Донбассом летом 2014 года могут быть причастны Вооруженные силы Украины, киевские спецслужбы и Соединенные Штаты. Такую версию озвучил эксперт Владимир Карасев.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью