11 июня в российские клиники поступит бесплатный препарат против коронавируса

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5 июня 2020, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Фото: kremlin.ru

Минздрав зарегистрировал препарат «Авифавир», который стал первым в России зарегистрированным препаратом против коронавируса.

Об этом президенту РФ сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, это один из двух зарегистрированных в мире препаратов для борьбы с коронавирусом.

«Это мы считаем действительно важным достижением, потому что клинические испытания позволяют нам считать этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире», – цитирует Дмитриева пресс-служба Кремля.

По словам главы РФПИ, «Авифавир» уже 11 июня поступит в клиники в России и будет предоставлен россиянам бесплатно по программе ОМС.

Кроме этого, сейчас проводятся испытания данного препарата для лечения на амбулаторной основе. Первоначально будет проводиться 700 тысяч курсов в год. Но спрос, как отметил Дмитриев, «может нас пододвинуть к тому, чтобы производить до 2 миллионов курсов в год».

Он также сообщил, что к настоящему моменту только Россия, Китай, Япония и США могут производить препараты против коронавируса.

Ранее в институте Минобороны рассказали об успешном испытании вакцины от коронавируса.