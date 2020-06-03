В институте Минобороны рассказали об успешном испытании вакцины от коронавируса

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3 июня 2020, 08:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Красная звезда

фото: шприц, pixabay.com

Начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ Сергей Борисевичсообщил, что доклинические испытания вакцины против новой коронавирусной инфекции прошли успешно. По его словам, к концу июля завершатся остальные исследования.

«Во время проведения исследований были показаны и доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность. По результатам этих исследований подготовлена научно-техническая документация для получения разрешительных документов для проведения клинических испытаний», - пояснил он.

Борисевич отметил, что сыворотку испытывали на обезьянах и хомяках.

Кроме того, начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков пояснил, что добровольцы будут выбраны из контрактников, т.к. проводить подобные эксперименты со срочниками запрещено.

Ранее в Минобороны сообщили, что для испытания отобраны 50 человек.