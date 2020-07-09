Российский вирусолог назвал препятствие для полного уничтожения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июля 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Медики, PPI / globallookpress.com

Александр Чепурнов, российский профессор вирусологии, рассказал, что препятствует полному уничтожению смертельно опасного COVID-19. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями СМИ.

Из слов Чепурнова следует, коронавирус не ждет судьба оспы, которая исчезла после того, как удалось остановить цепочку передачи данной болезни от человека к человеку. В отличие от оспы, к COVID-19 чувствительны и животные. Истреблению коронавируса мешает то, что они могут быть его носителями, отметил собеседник URA.RU.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете разместили материал, где перечисляются возможные признаки тромба в сосудах.