Российский вирусолог назвал препятствие для полного уничтожения COVID-19
9 июля 2020, 12:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Александр Чепурнов, российский профессор вирусологии, рассказал, что препятствует полному уничтожению смертельно опасного COVID-19. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями СМИ.
Из слов Чепурнова следует, коронавирус не ждет судьба оспы, которая исчезла после того, как удалось остановить цепочку передачи данной болезни от человека к человеку. В отличие от оспы, к COVID-19 чувствительны и животные. Истреблению коронавируса мешает то, что они могут быть его носителями, отметил собеседник URA.RU.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете разместили материал, где перечисляются возможные признаки тромба в сосудах.
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