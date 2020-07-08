Названы четыре вероятных признака грозящего внезапной смертью тромба в сосудах
8 июля 2020, 16:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: infox.ru
Перечислены сигналы человеческого организма, которые могут указывать на грозящий внезапной смертью тромб в сосудах. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.
В списке симптомов, опубликованном на портале infox.ru, фигурируют следующие признаки:
1. отек, опухание конечности;
2. болевые ощущения в руке или ноге;
3. резкие боли в груди;
4. необъяснимый кашель.
Ранее в среду сообщалось, что доктор Александр Мясников опроверг популярный миф, который касается здорового образа жизни. По данному вопросу врач высказался, выступая в телевизионном эфире.
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