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Названы четыре вероятных признака грозящего внезапной смертью тромба в сосудах

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: infox.ru

Названы четыре вероятных признака грозящего внезапной смертью тромба в сосудах
Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Перечислены сигналы человеческого организма, которые могут указывать на грозящий внезапной смертью тромб в сосудах. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

В списке симптомов, опубликованном на портале infox.ru, фигурируют следующие признаки:

1. отек, опухание конечности;

2. болевые ощущения в руке или ноге;

3. резкие боли в груди;

4. необъяснимый кашель.

Ранее в среду сообщалось, что доктор Александр Мясников опроверг популярный миф, который касается здорового образа жизни. По данному вопросу врач высказался, выступая в телевизионном эфире.

ДЦ

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