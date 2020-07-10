В Роскачестве определили самый полезный хлеб

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10 июля 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Хлеб. Фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества рассказали о пользе хлеба из разных сортов муки. Они проанализировали хлеб из амарантовой, гречневой и кукурузной муки, а также цельнозерновой.

Амарантовая мука примечательна тем, что не содержит глютена, но богата белком, аминокислотами и лизином, который способствует усвоению кальция. Гречневая мука также безглютеновая, но в ее составе в больших количествах присутствует магний, цинк, железо, антиоксиданты, растительный белок и витамины В и Е. Кукурузная мука содержит много клетчатки и помогает выводить из организма жир и лишний холистерин.

Что касается цельнозернового хлеба, то он ценится за витамины группы В и растительный белок. Также в него часто добавляют различные зерна и семена, что увеличивает его пользу.