В Роскачестве определили самый полезный хлеб

Эксперты Роскачества рассказали о пользе хлеба из разных сортов муки. Они проанализировали хлеб из амарантовой, гречневой и кукурузной муки, а также цельнозерновой.
Амарантовая мука примечательна тем, что не содержит глютена, но богата белком, аминокислотами и лизином, который способствует усвоению кальция. Гречневая мука также безглютеновая, но в ее составе в больших количествах присутствует магний, цинк, железо, антиоксиданты, растительный белок и витамины В и Е. Кукурузная мука содержит много клетчатки и помогает выводить из организма жир и лишний холистерин.
Что касается цельнозернового хлеба, то он ценится за витамины группы В и растительный белок. Также в него часто добавляют различные зерна и семена, что увеличивает его пользу.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.