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В Роскачестве объяснили, когда пора чистить кондиционер

, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

В Роскачестве объяснили, когда пора чистить кондиционер
Кондиционер. Фото: pixabay.com

В Роскачестве объяснили, как понять, что в кондиционере завелась плесень, и его пора чистить. В первую очередь эксперты советуют принюхаться.

Если после включения кондиционера в помещении появляется кислый запах, значит в приборе точно появилась плесень. «Почувствовав запах, необходимо осмотреть доступные элементы устройства и при первом же обнаружении плесени рекомендуется выключить кондиционер», - советуют эксперты.

Чтобы почистить кондиционер, нужно вызвать мастера на дом или отнести прибор в сервисный центр. Самостоятельно можно очистить от пыли и грязи только внешний корпус и сетчатый фильтр, предупреждают эксперты.

АБ

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