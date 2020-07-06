В Роскачестве научили, как вернуть деньги, если магазин предоставил не весь заказанный товар

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6 июля 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]

Деньги. Фото: pixabay.com

В Роскачестве перечислили правила, которые помогут вернуть покупателю деньги, если товар из онлайн-магазина так и не пришел или был доставлен не в полной комплектации.

В организации рекомендовали распаковывать посылки в присутствии курьера или же самостоятельно проводить при этом видеофиксацию. Таким образом нужно сверить, присутствуют ли в посылке все позиции, указанные в чеке. «Если вы отпустите курьера и только потом начнете сверку доставленных товаров, доказать отсутствие или недовес той или иной позиции по вине магазина/курьера будет проблематично», - объяснили в Роскачестве.

Попросить вернуть деньги за недостающий товар модно на сайте магазина, к заявлению нужно приложить видео и фотодоказательства, а также отметку курьера о несоответствии комплектности.

Если деньги так и не вернули, то следующим шагом должно быть обращение в Роспотребнадзор и иск в суд (если вы планируете взыскивать компенсацию) или заявление в полицию (если произошло хищение средств, а диалога об их возврате нет).