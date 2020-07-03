Как избежать перегрева ноутбука в жару

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3 июля 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

Ноутбук. Фото: pixabay.com

В жару многие электронные устройства перегреваются, что приводит к неполадкам в работе. Эксперты Роскачества рассказали, как избежать перегрева ноутбуков летом.

«В жаркую погоду перегреву подвергаются не только неисправные ноутбуки, но и корректно работающие. Если при температуре 20 градусов ноутбук нагревается до 40, то при 30 градусах - до 50. Сгореть даже от сильной жары устройство, конечно, не может», - предупредили специалисты.

Понять, что устройство плохо реагирует на жару, просто. В таком случае ноутбук постоянно шумит, падает частота кадров, происходят зависание и долгий отклик на команды, а также сильно нагревается аккумулятор. Также тревожным признаком является долгая зарядка и быстрая разрядка. Последняя стадия перегрева – внезапное экстренное выключение.

Чтобы избежать поломки ноутбука, летом эксперты советуют не запускать в жаркую погоду ресурсоемкие процессы, выключать устройство во время зарядки и организовать дополнительный обдув. Хорошим вариантом станет охлаждающая подставка со встроенными кулерами.