СК: расследуется дело о геноциде жителей Сталинграда фашистами

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9 июля 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Следкома РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда (ныне Волгоград) нацистами в 1942-43 гг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 9 июля.

«По результатам ... изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградской области) возбуждено уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид)», - пояснили в СК РФ.

Отмечается, что из архивных источников была получена информация о том, что на территории Волгограда и области имеется как минимум 15 мест с захоронениями около 1,8 тыс. мирных жителей Сталинграда, казненных с «особой жестокостью» фашистами во время Великой Отечественной войны. Организовано расследование для установления личностей немецко-фашистских захватчиков и их пособников, которые причастны к преступлениям, но смогли избежать наказание.