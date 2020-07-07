В Великую отечественную пали в боях 135 тыс. евреев

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7 июля 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели», Григорий Шехтман ]

фото: соцсети

На неоккупированной немцами территории оказалось около 1.5 млн евреев. 501 тысяча из них служила в Красной армии (167 тысяч офицеров и 334 тысячи солдат, матросов и сержантов).

При этом среди евреев был самый высокий процент добровольцев, пошедших на фронт, - 27%, или примерно 135 тысяч человек. За годы войны 160722 военнослужащих еврейской национальности получили награды, среди них было 150 Героев Советского Союза (Арад, 2011). Евреями были 305 генералов, в том числе 9 командующих армиями, 12 командиров корпусов, 34 командира дивизий.

Читать статью полностью: Правда о том, как воевали советские евреи на полях сражений Великой Отечественной войны