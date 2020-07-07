Правда о том, как воевали советские евреи на полях сражений Великой Отечественной войны

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 июля 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели», Григорий Шехтман ]

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Концепция Холокоста, достаточно обоснованно трактующая огромные жертвы еврейского народа как результат уничтожения евреев немецкими нацистами и многочисленными коллаборационистами на оккупированных территориях, подчас несколько заслоняет мужественную борьбу советских евреев и их огромный труд в тылу, направленные на приближение Великой Победы. Евреям, отмечающим праздники победы над фашистской Европой, есть кем гордиться.

Немного личного. Я принадлежу к поколению тех «детей войны», у которых отцы не вернулись с фронта, уйдя на войну в самом ее начале. Все мужчины моей родни воевали на фронте. Родной брат отца также погиб на фронте. Мои дядья по матери, пройдя всю войну, не раз были ранены и после госпиталя возвращались в строй. Оба двоюродных брата, единственные сыновья моих двух тёток, погибли на фронте, причем один из них ушел воевать добровольцем, приписав к своему возрасту требуемый для этого год. Мужья моих двоюродных теток погибли на войне. Мои родственники по матери, оставшиеся в Киеве в оккупации, были расстреляны в Бабьем Яру нацистами.

Мне с детства были противны злобные байки о том, что евреи не воевали и что «евреи открыли второй фронт под Ташкентом». Поэтому и пишу на эту тему… На неоккупированной немцами территории оказалось около 1.5 млн евреев. 501 тысяча из них служила в Красной армии (167 тысяч офицеров и 334 тысячи солдат, матросов и сержантов). При этом среди евреев был самый высокий процент добровольцев, пошедших на фронт, - 27%, или примерно 135 тысяч человек. За годы войны 160722 военнослужащих еврейской национальности получили награды, среди них было 150 Героев Советского Союза (Арад, 2011). Евреями были 305 генералов, в том числе 9 командующих армиями, 12 командиров корпусов, 34 командира дивизий.

К слову, наградами евреев не баловали. В разгар войны начальник Главного политического управления, заместитель министра обороны А.Щербаков издал директиву: «Награждать представителей всех национальностей, но евреев – ограниченно». А ответственный секретарь Совинформбюро Н.Кондаков вычеркнул из статьи И.Эренбурга слова о героизме военнослужащих-евреев, объяснив, что «это бахвальство». На издание «Красной книги», повествующей об участии евреев в войне, был наложен запрет. «Дурной душок» шел сверху, и примером тому могли служить антисемитские высказывания И.Сталина во время встречи с В.Андерсом, командующим формированием на территории СССР польской армии.

Советские евреи отличались высоким уровнем грамотности, поэтому их предпочитали брать в инженерные войска, артиллерию и на флот. Евреи воевали во всех родах войск и принимали участие в сражениях на всех фронтах. Большая их часть воевала на передовой младшими офицерами и рядовыми. За войну погибло, умерло от ран и пропало без вести 198 тысяч или 39.6% от общего количества военнослужащих еврейской национальности. 80 тысяч евреев, служивших в Красной армии, было ранено. Сдача евреев в плен почти всегда означала расстрел. Поэтому за всю войну не было ни одного случая, когда бы еврей сознательно перешел на сторону врага.

Геббельсовская пропаганда была нацелена на то, чтобы натравить красноармейцев на своих же командиров и комиссаров еврейской национальности. Известен случай, когда командиру 1-й Московской Пролетарской дивизии Я.Г.Крейзеру показали немецкую листовку, в которой было написано: «Русские воины! Кому вы доверяете свои жизни? Ваш командир юде Янкель Крейзер. Неужели вы верите, что Янкель спасет вас от наших рук?» «Юде Янкель» со своей дивизией остановили 18-ю немецкую танковую дивизию, рвавшуюся к Москве, за что ему было присвоены звание Героя Советского Союза и звание генерал-майора. Затем он командовал армиями, с августа 1943 года и до конца войны – 51-й армией. Его армия участвовала в освобождении Крыма, в штурме Севастополя, в Белорусской и Прибалтийской наступательных операциях. 9 мая 1945 года генерал-лейтенант Крейзер принимал капитуляцию курляндской группировки немецких войск. Таким был «командарм Янкель».

На оккупированных территориях действовало значительное число еврейских партизанских отрядов. В Белоруссии сражалось 14 отрядов. В 12 семейных лагерях на Волыни находилось около 2500 евреев, и уцелело из них свыше полутора тысяч. В семи партизанских еврейских отрядах Литвы сражалось 700 человек, они вместе с советскими войсками освобождали от немцев Вильнюс. В соединении С.Ковпака сражалось 314 партизан-евреев, более 300 – в соединении А.Федорова, 122 –в отряде А.Сабурова, 400 – в Ровенском соединении. В Белоруссии два еврея возглавляли партизанские бригады, четверо были комиссарами партизанских бригад, семеро – начальниками штабов. 18 евреев командовали партизанскими отрядами, 32 были комиссарами, 21 – начальниками штабов. 306 партизан-евреев Украины были командирами разного уровня, 26 из них командовали партизанскими отрядами и соединениями. Всего в партизанском движении на оккупированных территориях СССР сражалось около 30 тысяч евреев.

Подвиги евреев на фронте нередко замалчивались. Напомню некоторые из них. На год раньше Александра Матросова закрыл грудью амбразуру вражеского дзота Абрам Левин. Такой же подвиг совершили ещё четверо евреев. На следующий день после тарана Николая Гастелло направил свой горящий самолёт в гущу вражеских войск Исаак Пресайзен. Впоследствии этот подвиг повторили Исаак Бецис, Исаак Иржак, Зиновий Левицкий, Исаак Шварцман, Илья Катунин и другие — всего 11 лётчиков-евреев. Четыре лётчика-еврея совершили воздушный таран. Командир 164-го стрелкового полка Наум Пейсаховский под плотным огнём противника личным примером увлёк бойцов в атаку на здание рейхстага и получил тяжелейшее (восьмое) ранение. За этот подвиг он был представлен маршалом Жуковым к званию Героя Советского Союза. В 1961 году Жуков назвал одним из наиболее запомнившихся ему подвигов — рядовой Ефим Дыскин, будучи трижды раненым, уничтожил в бою 7 танков противника.