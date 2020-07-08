Матвиенко: Россия готова работать над открытием границ

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8 июля 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

туризм, фото: pixabay.com

РФ будет готова к незамедлительному взаимодействию с иностранными государствами по вопросу открытия границ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, РФ не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения. Все зависит от готовности других стран принимать у себя российских туристов. Валентина Матвиенко подчеркнула важность соблюдения санитарных мер.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рамках разговора с журналистами в среду, 8 июля, оценила возможность возобновления международного туризма.

Список стран, гражданам которых позволят въезд в ЕС, будет пересмотрен в середине текущего месяца.