Матвиенко: Россия готова работать над открытием границ
8 июля 2020, 16:04[ «Аргументы Недели» ]
РФ будет готова к незамедлительному взаимодействию с иностранными государствами по вопросу открытия границ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, РФ не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения. Все зависит от готовности других стран принимать у себя российских туристов. Валентина Матвиенко подчеркнула важность соблюдения санитарных мер.
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