Посол Евросоюза оценил возможность открытия границ с РФ

Посол Европейского Союза во вторник, 7 июля, оценил возможность открытия границ с Россией. Список стран, гражданам которых позволят въезд в ЕС, будет пересмотрен в середине текущего месяца.

Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, отвечая на вопрос о возможном открытии границ для России, отметил, что Европейский Союз в первую очередь начал открывать в первую очередь начал открывать границы внутри Шенгенской зоны, а также для некоторых других стран. Второй шаг сделали 1 июля, когда добавили еще 15 стран, гражданам которых позволен въезд на территории Евросоюза.

"Пока что рано сказать, кто туда попадет", – подчеркнул Эдерер в рамках пресс-брифинга по случаю начала председательства Германии в Совете ЕС.