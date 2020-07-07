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Посол Евросоюза оценил возможность открытия границ с РФ

, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Посол Евросоюза оценил возможность открытия границ с РФ
аэропорт, Sebastian Gollnow/dpa
Посол Европейского Союза во вторник, 7 июля, оценил возможность открытия границ с Россией. Список стран, гражданам которых позволят въезд в ЕС, будет пересмотрен в середине текущего месяца.
Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, отвечая на вопрос о возможном открытии границ для России, отметил, что Европейский Союз в первую очередь начал открывать границы внутри Шенгенской зоны, а также для некоторых других стран. Второй шаг сделали 1 июля, когда добавили еще 15 стран, гражданам которых позволен въезд на территории Евросоюза.
"Пока что рано сказать, кто туда попадет", – подчеркнул Эдерер в рамках пресс-брифинга по случаю начала председательства Германии в Совете ЕС.
ЕТ

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