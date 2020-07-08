Мария Захарова высказалась о возможности возобновления международного туризма

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8 июля 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рамках разговора с журналистами в среду, 8 июля, оценила возможность возобновления международного туризма.

Захарова уточнила, что в центре рассмотрения вопроса о возобновлении международного туризма в приоритете находится эпидемиологическая обстановка в каждой отдельно взятой стране, а также ее объективная оценка специалистами. В РФ решение по данной теме будет принимать правительство с учетом данных медиков.

Дипломат заметила, что вопрос о возобновлении мирового движения не регулируется одним ведомством, а требует комплексного подхода.