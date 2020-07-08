В России выросло число вакансий для преподавателей и госслужащих

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июля 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

На уроке. Фото: pixabay.com

После снятия ограничений работодатели начали активнее искать новых сотрудников. Более всего стали востребованы преподаватели и сотрудники госслужбы.

По сравнению с маем в июне количество работодателей, размещающих вакансии, выросло в 1,5 раза. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Работа.ру». Максимальный рост числа вакансий показали ставки преподавателей и воспитателей – 16%.

Наиболее активный прирост числа новых работодателей заметен в Москве и Московской области – там количество работодателей, размещающих объявления о поиске сотрудников, возросло в 1,6 раза, а количество вакансий – на 13%.