Граждане РФ назвали желаемую зарплату после пандемии COVID-19

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6 июля 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

рубли, Andrey Arkusha/Russian Look

Аналитики выяснили, какую зарплату граждане России хотели бы получать после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране и полного снятия ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.

Согласно данным опроса, проведенного порталом "Работа.ру", в среднем россияне хотели бы зарабатывать 74 тысячи рублей в месяц. Желаемая зарплата для российских мужчин составляет 86 тысяч рублей ежемесячно, а для женщин – 61 тысячу рублей.

Аналитики подчеркивают, что до эпидемии коронавируса нового типа граждане РФ хотели зарабатывать больше. В январе 2020 года мужчины в стране называли желаемую сумму в размере 103 тысяч рублей, а женщины – 80 тысяч рублей.