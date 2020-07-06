Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Граждане РФ назвали желаемую зарплату после пандемии COVID-19

, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Граждане РФ назвали желаемую зарплату после пандемии COVID-19
рубли, Andrey Arkusha/Russian Look

Аналитики выяснили, какую зарплату граждане России хотели бы получать после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране и полного снятия ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.

Согласно данным опроса, проведенного порталом "Работа.ру", в среднем россияне хотели бы зарабатывать 74 тысячи рублей в месяц. Желаемая зарплата для российских мужчин составляет 86 тысяч рублей ежемесячно, а для женщин – 61 тысячу рублей.

Аналитики подчеркивают, что до эпидемии коронавируса нового типа граждане РФ хотели зарабатывать больше. В январе 2020 года мужчины в стране называли желаемую сумму в размере 103 тысяч рублей, а женщины – 80 тысяч рублей.

ЕТ

В мире

Сатановский перечислил вероятные плацдармы для новой войны Запада против России

Сатановский перечислил вероятные плацдармы для новой войны Запада против России

Политолог Евгений Сатановский рассказал, какие страны способны стать плацдармами для новой войны Запада против России. По мнению специалиста, данный конфликт может вспыхнуть в ближайшие десятилетия.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью