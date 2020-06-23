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23 июня 2020, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Голикова, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила средную зарплату россиян в 47 тысяч рублей как «слишком маленькую». О доходах россиян Голикова рассказала в программе «Познер» на Первом канале.

Известно, что у вице-премьера отличная память на цифры. Голикова отметила, что в каждом регионе уровень средней зарплаты разный. «Если мне память не изменяет, 47 с небольшим тысяч рублей — средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Если 47 тысяч умножить на 12 — это много? Это мало», — оценила она годовой доход россиян.

Вице-премье сообщила, что в правительстве хотят со временем поднять минимальный размер отплаты труда (МРОТ), так как сейчас этот показатель недостаточно высокий. По ее словам, российские власти в 2017 году сменили стратегию в отношении МРОТ, и с того момента он начал расти более активными темпами. По ее оценке, к 2024 году в России уровень бедности можно снизить в два раза.

Голикова также напомнила, что, по данным ФНС, число россиян, у которых «очень высокие зарплаты», невелико. Так зарплату более 100 тысяч рублей в месяц в 2019 году получали только 7,1% россиян.