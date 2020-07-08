Москвичей предупредили о ливнях и грозах в среду

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8 июля 2020, 08:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

гроза в Москве, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил москвичей о ливнях и грозах в среду, 8 июля. Накануне в столице ухудшились погодные условия, вечером на город обрушились дожди.

Синенков уточнил, что сегодня в Москве погода будет облачной с прояснениями. Жителям города следует подготовиться к ливням и грозам, которые ожидаются на протяжении всего дня. Воздух в столице и Московской области прогреется до плюс 26 градусов.

Ветер в Москве будет юго-западный с переходом на северо-западный, с порывами до 12 метров в секунду.