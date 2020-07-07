У Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха случился роман

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7 июля 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Hello

Лиза Арзамасова, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фигурист и продюсер Илья Авербух закрутил роман с актрисой Лизой Арзамасовой, известной по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки". Илья старше своей возлюбленной на 21 год.

Лиза Арзамасова в беседе журналистами подтвердила отношения с Авербухом. Никаких подробностей она приводить не стала.

Обнаружился этот звездный роман, который влюбленные не афишировали, когда их заметили в одном из заведений. Они сидели на летней веранде, держались за руки и не отводили друг от друга глаз.

С Ильей Авербухом актриса познакомилась еще в период съемок в шоу "Лед и пламень". Фигурист являлся не только продюсером проекта, но и его тренером, активно помогая звездным участникам осваивать новую профессию.

фото: Hello