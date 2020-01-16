Авербух опроверг обвинения Рудковской

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16 января 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

Илья Авербух, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Фигурист и организатор ледовых шоу Илья Авербух отверг обвинения продюсера Яны Рудковской и заявил, что не нарушал авторских прав, используя композицию Димы Билана. Об этом сообщает РИА Новости. Рудковская пригрозила Авербуху штрафом в несколько миллионов

Напомним, как ранее сообщали АН, продюсер Димы Билана Яна Рудковская заявила, что Авербух без разрешения использовал в своем ледовом шоу песню исполнителя: "Я вам этого не прощаю", - заявила она, пригрозив ему штрафом.

В ответ хореограф предоставил Рудковской документы, доказывающие правомерность использования в его шоу композиции. Кроме того, автор текста и музыки Денис Ковальский получил причитающиеся ему деньги, отмечает агентство.

По словам Авербуха, его команда действовала исключительно в рамках законодательства РФ: "В целях исполнения обязательств, предусмотренных договором, нами были предоставлены отчеты обо всех музыкальных произведениях".