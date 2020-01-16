Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Авербух опроверг обвинения Рудковской

, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

Авербух опроверг обвинения Рудковской
Илья Авербух, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Фигурист и организатор ледовых шоу Илья Авербух отверг обвинения продюсера Яны Рудковской и заявил, что не нарушал авторских прав, используя композицию Димы Билана. Об этом сообщает РИА Новости. 

Рудковская пригрозила Авербуху штрафом в несколько миллионов

Рудковская пригрозила Авербуху штрафом в несколько миллионов

Напомним, как ранее сообщали АН, продюсер Димы Билана Яна Рудковская заявила, что Авербух без разрешения использовал в своем ледовом шоу песню исполнителя: "Я вам этого не прощаю", - заявила она, пригрозив ему штрафом.

В ответ хореограф предоставил Рудковской документы, доказывающие правомерность использования в его шоу композиции. Кроме того, автор текста и музыки Денис Ковальский получил причитающиеся ему деньги, отмечает агентство.

По словам Авербуха, его команда действовала исключительно в рамках законодательства РФ: "В целях исполнения обязательств, предусмотренных договором, нами были предоставлены отчеты обо всех музыкальных произведениях".

АС

//картина дня

Общество

Михаил Мишустин: цифровизация, бизнес, госуправление

Михаил Мишустин: цифровизация, бизнес, госуправление

После обращения президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. На его место встанет Михаил Мишустин, приверженец свободного бизнеса и цифровизации.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, планируется провести до 1 мая 2020 года. По некоторым данным, Совет верхней палаты российского парламента утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию…

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, планируется провести до 1 мая 2020 года. По некоторым данным…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Число пострадавших после того, как самолет сбросил топливо на школы в Калифорнии, значительно увеличилось. Уже более 60 человек обратились за медицинской помощью из-за…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Итак, сейчас «Зенит» работает в Катаре. Здесь контрольные матчи состоятся 21 и 25 января - с катарским «Аль-Увайнахом» и австрийским «Ред Булл Зальцбургом» соответственно…