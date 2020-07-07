Бывший командующий Черноморским флотом РФ назвал вероятность войны с Украиной

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июля 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Корабли Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Адмирал Игорь Касатонов, ранее занимавший должность командующего Черноморским флотом РФ, прокомментировал недавнее заявление главы Военно-морских сил Украины Алексея Неижпапы о подготовке его страны к полномасштабному конфликту с Россией.

Касатонов, ставший собеседником журналистов НСН, посоветовал Неижпапе «успокоиться». По словам адмирала, вероятность войны между двумя странами составляет «1 к 1000».

Ранее сообщалось, что на страницах американской прессы появился материал, в котором рассказывается о намерении Украины превратить Черное море в «ловушку» для Российской Федерации с помощью ракет «Нептун».