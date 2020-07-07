Бывший командующий Черноморским флотом РФ назвал вероятность войны с Украиной

Касатонов, ставший собеседником журналистов НСН, посоветовал Неижпапе «успокоиться». По словам адмирала, вероятность войны между двумя странами составляет «1 к 1000».
Ранее сообщалось, что на страницах американской прессы появился материал, в котором рассказывается о намерении Украины превратить Черное море в «ловушку» для Российской Федерации с помощью ракет «Нептун».
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