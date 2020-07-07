Около 200 человек умерли от коронавируса за сутки в России
7 июля 2020, 10:47[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число умерших от коронавируса нового типа в России достигло 10 494 человек. Об этом стало известно во вторник, 7 июля.
«За последние сутки подтверждено 198 летальных случаев … полностью выздоровел 9 551 человек», - уточнили в ведомстве. При этом за минувшие сутки от СОCID-19 в Москве скончались 24 человека, в Московской области – 18, в Санкт-Петербурге – 48.
Ранее ученые озвучили проявляющиеся в полости рта симптомы заражения коронавирусом.
За сутки на территории России выявили 6 368 новых случаев COVID-19 в 82 регионах. У 1 902 заболевших нет каких-либо клинических проявлений.
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