В России за сутки выявили 6 368 новых случаев заражения коронавирусом

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7 июля 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, Marco Passaro/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории России выявили 6 368 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу распространения COVID-19.

Новые случаи инфицирования были выявлены за прошедшие 24 часа в 82 регионах Российской Федерации. У 1 902 заболевших нет каких-либо клинических проявлений коронавируса нового типа.

С начала пандемии COVID-19 в стране выявили 694 230 случаев заражения в 85 регионах.

Ранее стало известно, что в Воронежской области коронавирус унес жизни еще четырех человек. Таким образом, с начала эпидемии в регионе от коронавирусной инфекции скончались 63 пациента.