В Воронежской области число жертв коронавируса перевалило за 60
7 июля 2020, 10:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: vestivrn.ru
В Воронежской области коронавирус унес жизни еще четырех человек. Таким образом, с начала эпидемии в регионе от COVID-19 скончались 63 пациента.
Власти не раскрывают информации о погибших – неизвестен ни их пол, ни возраст, ни наличие или отсутствие сопутствующих заболеваний. Местные СМИ сообщают, что для руководства и оперштаба региона это стало обычной практикой.
В Воронежской области смертность от коронавируса резко выросла в последние четыре дня – с субботы по вторник стало известно о 16 новых летальных случаях. Средний возраст умерших составляет 73 года. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 139 жителей региона.
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