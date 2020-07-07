В Воронежской области число жертв коронавируса перевалило за 60

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7 июля 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vestivrn.ru

Больничная палата. Фото: pixabay.com

В Воронежской области коронавирус унес жизни еще четырех человек. Таким образом, с начала эпидемии в регионе от COVID-19 скончались 63 пациента.

Власти не раскрывают информации о погибших – неизвестен ни их пол, ни возраст, ни наличие или отсутствие сопутствующих заболеваний. Местные СМИ сообщают, что для руководства и оперштаба региона это стало обычной практикой.

В Воронежской области смертность от коронавируса резко выросла в последние четыре дня – с субботы по вторник стало известно о 16 новых летальных случаях. Средний возраст умерших составляет 73 года. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 139 жителей региона.