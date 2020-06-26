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В Воронежской области пенсионеров старше 65 лет снова посадили на самоизоляцию

, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: riavrn.ru

В Воронежской области пенсионеров старше 65 лет снова посадили на самоизоляцию
Люди на улице. Фото: pixabay.com

Исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев подписал указ, согласно которому для пенсионеров старше 65 лет снова ввели режим обязательной самоизоляции.

Неделю назад самоизоляция для людей в возрасте 65+ была лишь рекомендацией.

Тем временем в регионе разрешили проводить общественные обсуждения, публичные слушания по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектам планировки территорий. Планируется возобновление работы салонов красоты, парков культуры и отдыха.

ДВа

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