В Воронежской области пенсионеров старше 65 лет снова посадили на самоизоляцию
26 июня 2020, 21:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: riavrn.ru
Исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев подписал указ, согласно которому для пенсионеров старше 65 лет снова ввели режим обязательной самоизоляции.
Неделю назад самоизоляция для людей в возрасте 65+ была лишь рекомендацией.
Тем временем в регионе разрешили проводить общественные обсуждения, публичные слушания по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектам планировки территорий. Планируется возобновление работы салонов красоты, парков культуры и отдыха.
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