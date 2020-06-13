Воронежская область перешла рубеж в 4 тысячи заболевших коронавирусом

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13 июня 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vestivrn.ru

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В Воронежской области за сутки выявлено 228 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В региональном оперативном штабе уточнили, что общее число заболевших составило в регионе 4221 человек.

Всю последнюю неделю число новых случаев инфицирования не опускалось ниже 200 человек в сутки. Всплеск числа заболевших COVID-19 привели к продлению режима всеобщей самоизоляции в Воронежской области. В этой связи областные власти отказались от проведения праздничного салюта в честь 75-летия Победы, намеченного на 24 июня, проведение парада тоже под вопросом.

Власти соседней Липецкой области призвали жителей отказаться от поездок в Воронеж.