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Ученые озвучили проявляющиеся в полости рта симптомы заражения коронавирусом

, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые озвучили проявляющиеся в полости рта симптомы заражения коронавирусом
Медик, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Специалисты, работающие в Университете Бразилии, перечислили симптомы заражения коронавирусом COVID-19, которые проявляются в полости рта человека. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах зарубежной научной прессы.

Журнал International Journal of Infectious Diseases информирует, что ученые назвали такие признаки, как точечные кровоизлияния, кандидоз, травматические язвы, воспаления на языке и слизистых.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в отечественной блогосфере опубликовали материал, в котором рассказывается, с помощью каких естественных способов можно снизить артериальное давление.

ДЦ

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