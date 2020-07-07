Ученые озвучили проявляющиеся в полости рта симптомы заражения коронавирусом

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7 июля 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Специалисты, работающие в Университете Бразилии, перечислили симптомы заражения коронавирусом COVID-19, которые проявляются в полости рта человека. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах зарубежной научной прессы.

Журнал International Journal of Infectious Diseases информирует, что ученые назвали такие признаки, как точечные кровоизлияния, кандидоз, травматические язвы, воспаления на языке и слизистых.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в отечественной блогосфере опубликовали материал, в котором рассказывается, с помощью каких естественных способов можно снизить артериальное давление.