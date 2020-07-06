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Названы два способа снизить артериальное давление без приема медпрепаратов

, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Названы два способа снизить артериальное давление без приема медпрепаратов
Врач измеряет артериальное давление пациенту, Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Названы два способа снижения артериального давления без приема медицинских препаратов. Соответствующие рекомендации содержатся в материале, размещенном некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как пишет автор одного из каналов в «Яндекс. Дзен», для того, чтобы нормализовать давление естественным путем, нужно больше дышать свежим воздухом. Гипертоникам необходимо прогуливаться по вечерам минимум двадцать минут.

Кроме того, благотворный эффект оказывают успокаивающие чаи на травах, говорится в процитированной публикации.

Прежде чем брать на вооружение данные методы, обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее сообщалось, что онколог Иван Карасев озвучил основные признаки рака большого дуоденального соска.

ДЦ

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