Адвокат Ефремова: «Я собрал достаточно доказательств его невиновности»

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7 июля 2020, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Михаил Ефремов, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, заявил, что нашел все доказательства невиновности актера. Отмечается, что артисту уже предъявили обвинение в окончательной редакции.

«Задача адвоката собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности», - высказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Пашаев отметил, что убедил Ефремова подождать. По его словам, если они поймут, что доказательства в суде не обоснованы и не имеют юридической оценки и силы, то они признают вину и принесут извинения.

Ранее адвокат семьи потерпевшего Сергея Захарова назвал продолжение дела «игрой за условное наказание Ефремова».