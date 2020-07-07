Адвокат Ефремова: «Я собрал достаточно доказательств его невиновности»
7 июля 2020, 07:47[ «Аргументы Недели» ]
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, заявил, что нашел все доказательства невиновности актера. Отмечается, что артисту уже предъявили обвинение в окончательной редакции.
«Задача адвоката собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности», - высказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Пашаев отметил, что убедил Ефремова подождать. По его словам, если они поймут, что доказательства в суде не обоснованы и не имеют юридической оценки и силы, то они признают вину и принесут извинения.
Ранее адвокат семьи потерпевшего Сергея Захарова назвал продолжение дела «игрой за условное наказание Ефремова».
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