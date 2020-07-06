Госдума предлагает внести в новый КоАП ответственность за нарушения при обращении с животными
6 июля 2020, 18:35[ «Аргументы Недели» ]
В Кодекс об административных правонарушениях, который сейчас формируется в специальной комиссии в правительстве, предложено внести несколько новых составов административных правонарушений и ответственность за них.
Об этом сообщил председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
В частности, предложено ввести административную ответственность за выброс питомцев на улицу, за жестокое обращение с ними, а также за нарушения правил содержания животных в приютах.
«Потому что сейчас это настоящий бич многих регионов. Там приюты для безнадзорных животных больше напоминают концлагеря», – сказал Бурматов.
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