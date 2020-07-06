Госдума предлагает внести в новый КоАП ответственность за нарушения при обращении с животными

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6 июля 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

В Кодекс об административных правонарушениях, который сейчас формируется в специальной комиссии в правительстве, предложено внести несколько новых составов административных правонарушений и ответственность за них.

Об этом сообщил председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В частности, предложено ввести административную ответственность за выброс питомцев на улицу, за жестокое обращение с ними, а также за нарушения правил содержания животных в приютах.

«Потому что сейчас это настоящий бич многих регионов. Там приюты для безнадзорных животных больше напоминают концлагеря», – сказал Бурматов.