"Наша страна - фабрика смерти, где живодерство и садизм стали нормой жизни" Елена Сафонова написала открытое письмо Президенту

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19 февраля 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Известная актриса Елена Сафонова написала открытое письмо президенту России. Поводом для обращения к Путину послужила ужасающая ситуация с защитой животных в современной России.

В стране 20 лет не могли принять необходимого закона. Зоозащитники, экологи и просто неравнодушные люди обивали пороги кабинетов чиновников, отслеживали ситуацию в регионах, били тревогу и требовали, просили, умоляли принять нужные нормативные акты.

"Сколько усилий, унижений и наконец с помощью министерств все создали, детально прописали и строительство приютов, и какими они должны быть. Все! Забудьте! Все сведено к нулю! Одной фразой – на усмотрение регионов! Все остальное, над чем так долго корпели, вычеркнуто! Есть деньги – исполняйте закон, нет денег – не исполняйте. У каждого нашего региона свое видение приютов – у кого-то это теплые помещения, ветеринарный кабинет заботливый персонал и территории для выгула, а у кого- то это промзоновский забор, за которым животные исчезают. Вы действительно полагаете, что Федеральный закон можно исполнять по собственному видению? Этой фразой – «на усмотрение регионов» – вы дали команду «фас» всем садистам и живодерам. Убивайте! И они убивают", - обратилась популярная актриса к политикам и чиновникам.

Но отношение к братьим нашим меньшим это всего лишь часть проблем, о которых Сафонова решила публично рассказать Президенту. Она считает, что ситуация с животными - показатель того, как властьимущие относятся к слабым и нуждающимся. "Всего за 29 лет нашей новой истории вы вашими неполноценными законами, рассчитанными на то, чтобы вы сами, в первую очередь, могли бы их не исполнять, разрушили мою страну, которую я люблю. Не вы любите, а я и еще миллионы таких же обычных, просто обычных граждан, как и я. Вы разделили нашу страну на «нас» и «вас». Мы с вами живем в разных странах, вы не заметили? Ваша – сытая, богатая, чванливая, оголтелая от безнаказанности и бессовестная. В нашей – за украденную в магазине банку шпрот сажают в тюрьму, но не сажают подонков, садистов и живодеров", - написала она.

Актриса уверена, подобное отношение к тем, кто беззащитен сразу же перенимает подростающее поколение, отсюда и такое количество случаев, когда дети просто садистки издеваются и мучают кошек и собак.



"Вы вашим безразличием и часто вашим непрофессионализмом создали людей нового типа – пустых, примитивных, алчных, злобных и жестоких. Они даже в институты поступают не для того, чтобы потом что-то создавать, а где больше денег будет. За что им будут платить им неважно. Они берут пример с вас. Вам же не важно, а мы чем хуже? Цивилизованная страна, господа, отличается от нецивилизованной, отношением к детям, старикам и животным. Вы все навешиваете на себя георгиевские ленточки 9 мая. Вам не стыдно, пусть не перед нами, но перед вашими предками? Для этого они вам завоевали мир и свободу? Свободу от совести?"- задает вопрос Сафонова тем, кто решает как всем нам жить в этой стране.

Актриса назвала нашу страну "фабрикой смерти", и такое полодение дел ужасает любого порядочного и цивилизованного человека. "Наша культура обращения с животными в рейтинге цивилизованных стран на последнем месте. Благодаря вашей лени, вашему бездушию и бессовестности, садизм и живодерство – это наша повседневность. Норма нашей жизни. Хоть кто-то из вас сытых, самодовольных ездил когда-нибудь в приюты с ревизией, требовал отчета от ветеринаров, от охранников? Вы когда-нибудь видели, как плачет собака? Я не шучу. У них текут слезы, как у нас. Вы когда-нибудь слышали, как кричит собака, когда ее стерилизуют без анестезии? Послушайте! Не погнушайтесь! Варварство и садизм повсюду. Их спасают только волонтеры и неравнодушные жители. Вы обязаны требовать и обнародовать все отчеты обо всех приютах. Иначе это просто живодерская яма, куда вы сливаете наши деньги. И дело не в деньгах, а в том, что мы не хотим быть участниками геноцида животных. Наша страна – это огромный концлагерь для животных. Это узаконенная вами огромная живодерня. И вы все – ее идеологи и инициаторы", - с горечью констатировала факты Елена Всеволодовна.

"Я обращаюсь лично к Вам, господин Президент. Нам, по эту сторону страны, людям, любящим животных, а потому способным уважать людей, необходим закон о животных, который будет защищать братьев наших меньших от садизма, жестокости и живодерства и который будет исполняться – вне зависимости от того есть ли у кого-то деньги или нет, воровать не надо! Цивилизованная страна та, где хорошо живется людям и животным. Всем"



