В России за сутки умерли 134 пациента с COVID-19

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5 июля 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: машина скорой помощи, Иван Макеев/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России умерли 134 пациента с диагностированным у них коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в воскресенье, 5 июля.

«За последние сутки подтверждено 134 летальных случая... За весь период по России умерло 10 161 человек», - уточнили в ведомстве.

При этом за сутки от новой коронавирусной инфекции в Москве скончались 24 человека, в Московской области – 11 и в Санкт-Петербурге – 42.

Ранее сообщалось, что в России выявлено 6736 случаев COVID-19 в 84 регионах. Кроме того, рост новых зараженных наблюдается в Крыму.

Врач назвал сроки второй волны COVID-19.