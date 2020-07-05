В Крыму наблюдается рост случаев коронавируса

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5 июля 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Крым, pixabay.com

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что за минувшие сутки в регионе выявили 38 случаев новой коронавирусной инфекции. За все время пандемии на территории полуострова выявлен 761 заболевший, уточнил он.

«1 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 33 – при проведении противоэпидемических мероприятий, 4 – при скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия», - пояснил Аксенов, отметив, что за весь период выздоровели 568 человек.

По его словам, за последние сутки на COVID-19 обследовано 2 099 человек.