В России за сутки выявили более 6,7 тысяч случаев коронавируса

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5 июля 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: пробежка, pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за все время пандемии в России зарегистрирован 681 251 зараженный коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в воскресенье, 5 июля.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6736 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2005 (29,8%) без клинических проявлений … полностью выздоровел 3 871 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших коронавирусом зафиксировано в Москве – 650, Московской области – 287, Санкт-Петербурге – 275, Ханты-Мансийском АО – 272 и Свердловской области – 266.

Ранее врач назвал сроки второй волны COVID-19. По его словам, она будет опаснее первой.