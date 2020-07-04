Захваченный схиигуменом среднеуральский монастырь открыт для верующих

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4 июля 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.ru

Среднеуральский женский монастырь, фото: optina-pustin.ru

Среднеуральский женский монастырь, который был захвачен схиигуменом Сергеем, сегодня открыл двери для прихожан. Об этом сообщил представитель Сергия Всеволод Могучев в соцсети.

"Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" открыт для его посещения православными прихожанами и паломниками", - говорится в сообщении.

Схиигумен Сергий остается в монастыре, планируя "нести служение богу и социальное служение". Как отметил представитель, "волна провокаций" кончилась, сейчас они хотят показать всем, что в монастыре нет проблем, о которых писали СМИ.

Монастырь закрывали после конфликта с Ксенией Собчак. 5 июля пройдет специальная экскурсия для журналистов.

Схиигумена Сергия лишили сана по решению церковного суда епархии Екатеринбурга.