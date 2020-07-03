Церковный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия, который захватил монастыстырь и отрицал коронавирус

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3 июля 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Схиигумена Сергия лишили сана по решению церковного суда епархии Екатеринбурга. Правда, Патриарх Кирилл еще должен утвердить это решение. Но судя по тому, что мятежный старец проклял главу церки, задерживаться с утверждение он не станет.

Сергий — один из самых известных священников на Урале. Несколько недель назад схиигумен при поддержке казаков захватил Среднеуральский женский монастырь и отстранил настоятельницу.

"Суд постановил признать схиигумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов", — говорит Малета, перечисляя нарушенные правила соборов. — "Извергнуть схиигумена Сергия из священного сана. Просить правящего архиерея обратиться с ходатайством к патриарху об утверждении об извержении из сана схиигумена Сергия".

Во время разбирательств в суд стали поступать обращения очевидцев, утверждающих о жестоком обращении с детьми в монастыре. Суд выражает надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование.

Нпомним. ранее церковные власти опасались, что последователи схиигумена Сергия могут устроить самосожжение на глазах у детей, а Ксения Собак утвержада, что там не монастырь, а секта.