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Церковный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия, который захватил монастыстырь и отрицал коронавирус

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Церковный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия, который захватил монастыстырь и отрицал коронавирус

Схиигумена Сергия лишили сана по решению церковного суда епархии Екатеринбурга. Правда, Патриарх Кирилл еще должен утвердить это решение. Но судя по тому, что мятежный старец проклял главу церки, задерживаться с утверждение он не станет.

Сергий — один из самых известных священников на Урале. Несколько недель назад схиигумен при поддержке казаков захватил Среднеуральский женский монастырь и отстранил настоятельницу. 

"Суд постановил признать схиигумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов", — говорит Малета, перечисляя нарушенные правила соборов. — "Извергнуть схиигумена Сергия из священного сана. Просить правящего архиерея обратиться с ходатайством к патриарху об утверждении об извержении из сана схиигумена Сергия".

Во время разбирательств в суд стали поступать обращения очевидцев, утверждающих о жестоком обращении с детьми в монастыре. Суд выражает надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование.

Нпомним. ранее церковные власти опасались, что последователи схиигумена Сергия могут устроить самосожжение на глазах у детей, а Ксения Собак утвержада, что там не монастырь, а секта.

БИ

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