Церковные власти считают, что захватившие монастырь последователи схиигумена Сергия могут устроить самосожжение на глазах у детей

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: moguchev.life / VK

В Екатеринбургской епархии опасаются за жизни последователей запрещенного в служении схиигумена Сергия Романова. Они считают, что «мятежный» священнослужитель может подтолкнуть свою паству - прихожан и их детей, живущих в обители, к самосожжению.

«Вопрос можно задавать родителям: почему вы их привезли в такое странное место? А родители там сидят и ждут Страшного Суда или пока Сергий не позовет их самосожжением закончить, - цитирует Daily Storm секретаря Епархиального совета игумена Вениамина.

Он же рассказал о странном «закрытом» обучении детей в монастыре. «Можно было бы сказать про приют, но это не приют – они все там на домашнем обучении. Просто члены общины, и у них как-то так и детишки. Это не совсем воскресная школа, сложно объяснить, что это за форма. Это как гимназия, но дети на домашнем обучении, которые там в монастыре в частном порядке обучаются и живут», - путано объяснил представитель епархии.

Что на самом деле происходит в закрытой общине последователей отца Сергия не понятно и почему только сейчас церковное начальство забило тревогу тоже. О захвате монастыря мы уже писали, а вот о странной встрече монахов и присланного «нового духовника» протоиерея Георгия Викторова рассказал один из блогеров - сторонник опального схиигумена: «Приехал священник из Ново-Тихвинского монастыря, чтобы организовать внешнее управление монастырем. Были опасения, что это приведет к развалу монастыря. Но просто вышли монахи и дети, он посмотрел на них, побелел, сел в машину и уехал».