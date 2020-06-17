Рейдерский захват в церкви. Чтобы «мятежный» схиигумен Сергий «одумался», настоятельница и монахини покинули захваченный монастырь

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17 июня 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Настоятельница Среднеуральского женского монастыря игумения Варвара и несколько монахинь покинули обитель, которую накануне с помощью казаков захватил бывший духовник Натальи Поклонской схиигумен Сергий. Они надеются, что «мятежный» священнослужитель одумается.

Ранее схиигумена Сергия отстранили от службы за отрицание эпидемии коронавируса. После суда он проклял патриарха Кирилла и захватил монастырь. На территорию обители не может попасть ни руководство церкви, ни журналисты - только адепты Сергия, которые намереваются не допустить, чтобы на его место поставили лояльного митрополиту священника. «Из дома Матери Божьей я никуда не уйду. Совесть меня не обличает, на сердце спокойно. Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу, придется брать монастырь штурмом», — сказал схиигумен.

Московская патриархия осудила его действия и признала, что ситуация выходит из-под контроля. Екатеринбургская епархия дала Сергию время исправиться до 26 июня, когда состоится следующее заседание церковного суда, который рассмотрит его поведение.

«Епархия будет вести себя по-христиански. Скоро только кошки родятся. Мы будем вести себя мудрее, чем отец Сергий, и дадим ему возможность исправиться. Может быть, эта надежда у нас не оправдается, но мы должны дать ему шанс исправиться и одуматься», — рассказал Daily Storm секретарь Епархиального совета игумен Вениамин.