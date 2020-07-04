Кинотеатры откроются в Москве позже, чем в других городах РФ
4 июля 2020, 12:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин назвал возможную дату открытия кинотеатров в Москве. Известно, что в России кинозалы начнут возобновлять свою работу с 15 июля.
«Вчера прозвучало, что Москва, возможно, откроется 1 августа», - уточнил он.
По его словам, региональные власти сами будут принимать решение об открытии кинотеатров. При этом представители отрасли обратилась к Министерству культуры с просьбой за две недели сообщить о решении возобновить работу кинозалов.
Кроме того, гендиректор Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») Алексей Васясин не ждет, что столичные кинотеатры откроются 15 июля.
Ранее эксперт рассказала о новых правилах в кинотеатра.
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