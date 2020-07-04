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Кинотеатры откроются в Москве позже, чем в других городах РФ

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Кинотеатры откроются в Москве позже, чем в других городах РФ
фото: кинотеатр, pixels.com

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин назвал возможную дату открытия кинотеатров в Москве. Известно, что в России кинозалы начнут возобновлять свою работу с 15 июля.

«Вчера прозвучало, что Москва, возможно, откроется 1 августа», - уточнил он.

По его словам, региональные власти сами будут  принимать решение об открытии кинотеатров. При этом представители отрасли обратилась к Министерству культуры с просьбой за две недели сообщить о решении возобновить работу кинозалов.

Кроме того, гендиректор Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») Алексей Васясин не ждет, что столичные кинотеатры откроются 15 июля.

Ранее эксперт рассказала о новых правилах в кинотеатра.

БА

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