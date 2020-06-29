Названа дата открытия кинотеатров в России

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29 июня 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: кинотеатр, pixabay.com

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с премьером Михаилом Мишустиным сообщил, что российские кинотеатры возобновят работу через две недели. Отмечается, что они были закрыты 23 марта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в стране.

Дмитрий Чернышенко уточнил, что кинозалы откроются 15 июля.

Накануне Ассоциация владельцев кинотеатров заявила, что ожидаются суммарные прямые потери в размере 48 миллиардов рублей без учета потерь доли кассовых сборов дистрибьюторов и продюсеров.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы кинотеатров в новых эпидемиологических условиях.