Названа дата открытия кинотеатров в России

29 июня 2020, 14:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с премьером Михаилом Мишустиным сообщил, что российские кинотеатры возобновят работу через две недели. Отмечается, что они были закрыты 23 марта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в стране.
Дмитрий Чернышенко уточнил, что кинозалы откроются 15 июля.
Накануне Ассоциация владельцев кинотеатров заявила, что ожидаются суммарные прямые потери в размере 48 миллиардов рублей без учета потерь доли кассовых сборов дистрибьюторов и продюсеров.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы кинотеатров в новых эпидемиологических условиях.
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