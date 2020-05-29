Возможно ли выполнить рекомендации Роспотребнадзора к работе кинозалов, или их ждет принудительное закрытие?

Аргументы Недели → Общество 13+

29 мая 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Обработка кинотеатров, фото соцсети

После их опубликования в интернете появились многочисленные комментарии, касающиеся социальной дистанции.

Пункт №10 рекомендаций Роспотребнадзора к работе кинозалов, обязательных к исполнению, гласит, что посетители во всех помещениях должны соблюдать дистанцию между собой в полтора метра.

«Обеспечить соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении зрителей и сотрудников в кинотеатре, в зоне кассового обслуживания, в фойе и зоне кинобаров кинотеатра, при входе в кинозалы и выходе из кинозалов, при расстановке кинобаров и сидячих мест в фойе (кресла, диваны, стулья)», - написано в Рекомендациях.

Отдельные пункты касаются санитарной обработки поверхностей и приема пищи сотрудниками кинокомплексов. Ношение масок гостям предписывается рекомендовать – то есть это не обязательная мера.

Люди отмечают, что никто не сможет все время сохранять дистанцию в полтора метра – предлагают представить себе, как это будет делать, к примеру, пришедшая в кино семья с маленькими детьми или как будет выглядеть очередь из выходящих из зала.

При этом, согласно правил, за нарушение рекомендаций может последовать принудительное закрытие предприятия сроком до 90 дней.