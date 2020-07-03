Эксперт рассказала о новых правилах в кинотеатрах

С 15 июля в России разрешили работу кинотеатров. Эксперт Светлана Максимченко рассказала об особенностях работы кинозалов и новых требованиях безопасности, вызванных эпидемиологической ситуацией в стране.
Отмечается, что желающие посмотреть фильм на большом экране должны будут надевать перчатки и маски, а также соблюдать социальную дистанцию в фойе и зрительном зале, передает Радио Sputnik.
«Основное – это соблюдение дистанции и безопасная работа персонала. Также во всех точках ритейла или общепита рекомендуется бесконтактный проход в зал, бесконтактная оплата и исключение наличных денег из оборота. Проводить время в фойе кинотеатра не стоит. Лучше приходить к сеансу», - рекомендовала Максимченко.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.