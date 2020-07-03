Эксперт рассказала о новых правилах в кинотеатрах

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3 июля 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

Попкорн. Фото: pixabay.com

С 15 июля в России разрешили работу кинотеатров. Эксперт Светлана Максимченко рассказала об особенностях работы кинозалов и новых требованиях безопасности, вызванных эпидемиологической ситуацией в стране.

Отмечается, что желающие посмотреть фильм на большом экране должны будут надевать перчатки и маски, а также соблюдать социальную дистанцию в фойе и зрительном зале, передает Радио Sputnik.

«Основное – это соблюдение дистанции и безопасная работа персонала. Также во всех точках ритейла или общепита рекомендуется бесконтактный проход в зал, бесконтактная оплата и исключение наличных денег из оборота. Проводить время в фойе кинотеатра не стоит. Лучше приходить к сеансу», - рекомендовала Максимченко.