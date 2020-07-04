Коронавирус 4 июля: иммунитет россиян и новая мутация вируса

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4 июля 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

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Число заражённых коронавирусом в мире достигло 11 226 707 человек. Погибли 529 647 инфицированных, вылечились – 6 348 275.

- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предположил, насколько сильной может быть вторая волна коронавируса. По его словам, во многом это зависит от поведения граждан. «Маловероятно, что будет вторая волна такого же масштаба, как была первая. Мы приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения, профилактики», –считает министр.

- В Роспотребнадзоре провели исследование популяционного иммунитета к коронавирусу среди жителей трех российских городов. Сейчас говорят о цифре в 15-20%. Для остановки эпидемии и предотвращения последующих вспышек иммунитет к заболеванию должен быть минимум у 60-80% населения.

- Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан не исключает «наихудшего сценария» распространения COVID-19 после открытия границ. По его словам, государствам следует сосредоточиться на поддержании своих систем здравоохранения, чтобы быть готовыми к возможному росту новых случаев заражения.

- Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал об особой мутации коронавируса, при которой распространение болезни может значительно ускориться. «Данные указывают, что есть определенная мутация, которая ускоряет репликацию вируса и увеличивает его концентрацию в организме», – заявил Фаучи. При этом он подчеркнул, что исследования этой мутации еще не закончены.

- Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что иммунитет к COVID-19 формируется у каждого переболевшего вне зависимости от степени тяжести заболевания. При этом Попова подчеркнула, что в России иммунитет к коронавирусу будет сформирован ощутимо позже, чем во всем мире. «Мы значительно позже, на два месяца вступили в этот процесс, чем целый ряд стран. Мы еще не знаем, и никто в мире не знает, сколько иммунитет будет длиться. Это то, что мы сейчас должны выяснить», – заявила она. Глава Роспотребнадзора добавила, что российские врачи советуют оценивать появление иммунитета не раньше, чем через 48 дней с момента заболевания.

- Северокорейский лидер Ким Чен Ын объяснил, почему в КНДР за все время пандемии коронавирусной инфекции не было зарегистрировано ни единого случая заражения коронавирусом. «Это гордое достижение, достигнутое благодаря дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, который действует как один по приказу и распоряжению ЦК партии», – говорит Ким Чен Ын. Он добавил, что Северная Корея на сто процентов преграждает путь вирусу на свою территорию, поэтому эпидемия обошла страну стороной.

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