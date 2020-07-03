«Уханьская пробирка» на базах США. Коронавирус стремительно атакует американских военных

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3 июля 2020, 23:53 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Заражение коронавирусом уже дошло до тихоокеанских военных баз США. Ближе к концу июня поступала весть о вспышке инфекции на авиационной базе Штатов, находящейся на острове Гуам. По данным медиков, там заразилось более 30 военнослужащих, среди которых есть двое опытных пилотов.

Командующие так и не выяснили, откуда именно пришло заражение. Скорее всего военные заразились ещё до прибытия на Гуам. Сейчас инфицированные содержатся под строгим присмотром врачей и проходят специальное лечение от «ковида».

2 июля заражение вспыхнуло уже на другой военной базе США, расположенной на Окинаве. Это один из крупных тренировочных лагерей знаменитой морской пехоты.

Тест на коронавирус оказался положительным у одного из военных, который ещё 19 июня прибыл на базу. Соответственно, общее количество заражённых может быть куда больше, учитывая то, что больной активно контактировал с сослуживцами. Пока у инфицированного ещё не проявились серьёзные признаки заболевания, но всё может случиться буквально в любой момент. США сейчас находятся на пределе борьбы с «уханьской пробиркой». Вирус далеко не побеждён и продолжает своё быстрое распространение по планете. В одних только Штатах инфицированных уже больше 2 с половиной миллионов.