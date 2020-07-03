Испытания вакцины против коронавируса идут успешно

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3 июля 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

По прошествии двух недель после вакцинации препаратом, клинические испытания которого проводятся Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, у добровольцев нежелательных явлений не зарегистрировано.

Добровольцы первой группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья не предъявляют. За прошедшие две недели серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано.

Участники эксперимента, входящие в состав второй группы, которые получили первый компонент вакцины 23 июня, и которым на 21 сутки после этого будет по показаниям введен второй компонент, также чувствуют себя хорошо, осложнений или побочных реакций нет.

Все добровольцы находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов, имеющих опыт проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин.Специалистами продолжается проведение ежедневных осмотров, всего спектра лабораторных и инструментальных исследований, предусмотренных протоколом исследований и необходимых для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа. Проводятся ежедневные осмотры и опросы.