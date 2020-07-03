Пограничники понятия не имеют, как Бородай пересек границу

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3 июля 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

донбасское фото из архива автора

Пограничная служба затруднилась ответить на вопрос, каким образом бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай сумел пересечь границу. У них нет таких данных.

Пограничная служба не отследила, каким образом бывший председатель правительства ДНР Александр Бородай сумел пересечь границу при существующих запретах.

Границы РФ закрыты в связи с пандемией. За пределы РФ россиянам разрешено выезжать только для учебы, по болезни и на работу. При этом они должны предоставить документы, подтверждающие цель поездки. В противных случаях пограничная служба запрещает россиянам покидать пределы Российской Федерации. Бородай сумел выехать за пределы РФ, не взирая на запреты. И мало того, он этим еще и похвастался.

«Мне удалось преодолеть все связанные с этим сложности», — признался Александр Бородай в интервью одному из изданий, когда его спросили, как ему удалось пересечь границу при существующих запретах: «В моей поездке было заинтересовано руководство Республики».

Бородай пояснил, что в Донецк он отправился для реализации какого-то экономического проекта. Однако инсайдер корреспондента АН, который знает, что происходит в кулуарах власти Донецкой народной республики, сказал, что ни о каком проекте Александра Бородая он не слышал. Бородай действительно встречался с главой ДНР Денисом Пушилиным, но после той встречи он не отдавал поручений профильным ведомствам, которые как раз и занимаются экономическими проектами.

«Пограничными органами персонифицированного учета лиц, следующих через границу Российской Федерации, законодательством Российской Федерации не предусмотрено», — таким был ответ начальника подразделения департамента пограничного контроля М. А. Поштанова. Корреспондент АН задал вопрос, каким образом Бородай сумел пересечь границу при существующих коронавирусных запретах: «В соответствии с пунктом 15 статьи 30 Закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» ведется учет фактического количества лиц и транспортных средств, пересекающих границу».

Этот ответ больше похож на отписку. По большому счету, Бородай «подставил» пограничников, когда похвастался тем, что ему «удалось преодолеть все связанные сложности». По сути, это косвенное признание развала всей пограничной службы. Границу пересекает не контрабандист. Ее умудряется пройти публичное лицо, которое потом хвастается этим. А пограничники ни сном, ни духом, что это лицо вообще, пересекло границу.

Получается, действительно, пограничная служба Государственную границу РФ не способна контролировать. Бородай нарушил "коронавирусные запреты". А там даже не инициирована проверка, чтобы выяснить, что за нелегальный переход границы осуществил бывший председатель правительства ДНР. Если бы она была, в ответе содержалась бы формулировка: "по данному факту инициирована проверка, после получения результатов будет принято процессуальное решение".

А пока получается человек перешел границу. Он не выехал за пределы РФ чтобы учиться, лечиться или по работе. Он выехал, чтобы заниматься "экономическим проектом". Бизнеса в перечне целей, которые позволяют гражданину России покинуть территорию страны, корреспондент АН не нашел. Пограничникам безразлично, как он это сделал.

Публикация в средствах массовой информации может являться поводом для инициирования проверки. Корреспонденту АН не безразлично качество национальной безопасности, поэтому он просит компетентные органы начать проверку и выяснить, были ли законные основания у бывшего главы ДНР для пересечения границы. Или это был устный междусобойчик пограничников с участием "одного уволенного из администрации Президента РФ"?