На Донбассе не слышали про проект Бородая

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30 июня 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото с Донбасса из архива автора

Цель визита поездки в Донецк бывшего главы правительства ДНР остается загадкой. Александр Бородай заявил, что он поехал реализовывать экономический проект. Но пока о нем ничего не известно.

Эта поездка была дерзкой и словно напоказ. В самый разгар коронавируса Александр Бородай направился на Донбасс. Из-за пандемии Россия ввела запрет на выезд россиян за пределы РФ. Пограничники никого не выпускают. Единственным исключением стали поездки с целью учебы, лечения, либо на работу. Но Бородая пограничники выпустили.

«Мне удалось преодолеть все связанные с этим сложности», — заявил Александр Бородай в своем интервью: «В моей поездке было заинтересовано руководство Республики. Я встречался с Главой ДНР Денисом Пушилиным, Министром внутренних дел Алексеем Диким, премьер-министром Республики Александром Ананченко, Министром финансов и Главой Центрального Республиканского Банка».

По словам бывшего премьер-министра ДНР он отправился в Донецк для реализации некого экономического проекта. Вообще, он должен заниматься социализацией добровольцев-россиян, но теперь, по-видимому, сосредоточился на заработке денег. Корреспондент АН связался с инсайдерами в правительстве ДНР. Но там о проекте Бородая ничего не слышали.

«Пока ничего об этом не слышал», — пояснил корреспонденту АН источник в правительстве ДНР: «По минфину ничего сказать не могу. Ни минпрому, ни минсельхозу Пушилин никаких распоряжений не давал. Бородай с ним встретился. О чем говорили, неизвестно».