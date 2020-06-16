Бородай признался в нарушении запрета Путина

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16 июня 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: интервью Бородая для ИА "Новороссия" на сайте СДД

окрестности Донецка на фото из архива автора

Бывший председатель правительства ДНР Александр Бородай сумел выехать за пределы Российской Федерации. Границы закрыты из-за коронавируса. Пограничники никого не выпускают из России. Но Бородая пропустили.

Пограничная служба пропустила бывшего главу правительства официального Донецка. Сейчас на границе действует режим работы в условиях карантина. Россиянам запрещен выезд за пределы страны. Пограничники никого не пускают.

«Мне удалось преодолеть все связанные с этим сложности», — признался Александр Бородай в интервью одному из изданий: «В моей поездке было заинтересовано руководство Республики».

Получить разрешение для выезда за пределы РФ можно у руководства пограничной службы РФ. Исключение делается для особых случаев, в число которых, например, входит смерть близкого родственника.

Появление Бородая в ДНР в самый разгар коронавируса при действующих запретах, говорит о том, что с руководством пограничной службы были проведены переговоры, которые дали положительный результат.

ДОНБАССКОЕ ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА. НА ФОТО МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА, ПЕРЕЖИВШАЯ ОБСТРЕЛ

Пока неизвестно, кто именно выступил с ходатайством. Если ходатайство исходило от руководства ДНР, это говорит о том, что руководство пограничной службы контактирует с властями ДНР.

Какие именно доводы были приведены в ходатайстве, что руководство пограничной службы разрешило Бородаю выезд за пределы России в разгар коронавируса не уточняется.

Бывший председатель правительства ДНР сейчас возглавляет Союз добровольцев Донбасса. Эта организация объединяет бывших россиян и один из смыслов ее существования заключается в социализации россиян, которые воевали на Донбассе. Многие из них бросили в России все, что было и с головой окунулись в окопы, выйдя на защиту идей Русского мира. Их возвращение домой было сопряжено с проблемами социализации.

«Сейчас у нас появились и экономические проекты, связанные с Республиками Донбасса», — сказал Бородай в интервью, когда его спросили про цели визита в ДНР: «Сейчас мы работаем над экономическим проектом, который может стать для ДНР весьма выгодным. Если он действительно осуществится, то принесёт Донбассу несколько тысяч рабочих мест. Люди получат относительно высокооплачиваемую постоянную работу, а казна Республики – существенное пополнение. Над этим мы и работаем. Поэтому я и ездил в ДНР».

ДОНЕЦКОЕ ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА. ОНО НАМЕКАЕТ НА ТО, ЧТО БОРОДАЙ БОЛЬШЕ ЛЮБИТ ДНР, ЧЕМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ-РОССИЯН

Работает ли Бородай над социализацией добровольцев, в этом интервью не сказал. Добровольцев он упомянул в контексте необходимости переговоров по поводу амнистии добровольцев, которые «из-за различных правонарушений находятся в заключении на территории ДНР».

Подобные цели, обычно, не афишируются. Судя по всему, Бородай политически еще молод и юн, поэтому неопытен и не особо разбирается в политесе.

Пойдут ли заработанные «экономическими проектами» деньги на добровольцев-россиян, которые остро нуждаются в социализации, Бородай не пояснил. Возможно, с высоты своего политического полета глава СДД этого попросту не видит. Либо занимается другими делами, не сумев справиться с основной своей задачей — социализацией добровольцев-россиян.

ДОНБАССКОЕ ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА. НАМЕКАЕТ НА ТО, ЧТО НА ДОНБАССЕ И БЕЗ БОРОДАЯ ХВАТАЕТ ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ РЕСПУБЛИКУ. ОНИ ДОСТАТОЧНО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ ДЛЯ ЭТОГО.

Впрочем, эти вопросы глобальные. Из признаний Александра Бородая в интервью, получается, в самый разгар коронавируса он поехал в ДНР договариваться об экономических проектах и поговорить про амнистию.

Не очень понятно, какие именно доводы привез Бородай главе ДНР Пушилину, что его пришлось уговаривать об амнистии. Вообще, Бородай в ДНР не имеет полномочий, чтобы решать подобные вопросы. Он может только уговорить, как общественный деятель. Нет никакой необходимости присутствия Бородая на территории ДНР для подписания документа об амнистии. Тем более, что он сам заявил, что этот вопрос принципиально уже решен.

Впрочем, к амнистии вопросов нет. Есть вопросы к пограничной службе, которая в самый разгар эпидемии коронавируса выпустила гражданина России за пределы РФ. Как он говорит, например, для работы над экономическим проектом. Входит ли работа над экономическим проектом в список оснований для выезда за пределы РФ в разгар коронавируса пока непонятно.

ГРАНИЦА ДНР НА ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА. НАМЕКАЕТ НА ТО, ЧТО БОРОДАЮ, МОЖЕТ БЫТЬ, ПОРА ЗАНЯТЬСЯ СОЦИАЛИЗАЦИЕЙ ДОБРОВОЛЬЦЕВ-РОССИЯН И ПРИТОРМОЗИТЬ НЕМНОГО РАБОТУ НАД ПОСТОРОННИМИ ПРОЕКТАМИ