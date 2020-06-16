Бородай проговорился про погибших в Ливии добровольцев-россиянах

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июня 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: сайт СДД

Александр Бородай на фото Globallookpress.com/ ZUMAPRESS.com

Бывший председатель правительства ДНР рассказал о погибших добровольцах-россиянах. Якобы это произошло в Ливии и Сирии. Корреспондент АН проверил информацию. Она оказалась фейком.

Неоднозначное признание появилось в интервью одному из изданий. Александр Бородай неожиданно рассказал о потерях среди добровольцев. При этом он пояснил, что это произошло в Сирии и Ливии.

«Дело в том, что уровень потерь русских добровольцев в Сирии и Ливии чрезвычайно высок», — сказал бывший глава правительства ДНР, а потом добавил: «Многие из тех, кто погиб в Сирии или Ливии, были моими товарищами либо знакомыми».

Кто именно погиб в Сирии Бородай не уточнил. Возможно, речь идет о кадровых офицерах российской армии. Россия помогала официальному Дамаску решить проблему с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Туда были направлены российские ВКС.

В Ливии россиян нет. Там идет гражданская война. Ливийская национальная армия сражается с войсками Правительства национального согласия. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу называл страны, интересы которых присутствуют в этом регионе. Были названы Египет, Франция и Объединенные Арабские эмираты.

Публично Турция еще не признавалась, что принимает участие в ливийском конфликте. Но накануне Анкара заявила о строительстве двух баз в Ливии. Поэтому можно включить и Турцию в список стран, интересы которых присутствуют в регионе.

России в списке стран, которые участвуют в ливийском конфликте Мевлют Чавушоглу не называл. Если бы она там была, министр иностранных дел Турции непременно ее упомянул бы.

Корреспондент АН связался с людьми на Донбассе, которые знакомы с ситуацией в близком окружении Александра Бородая. Они пояснили, что это могло быть неудачной оговоркой: «Он по ходу дела, еще кое-чье день рождения не догулял, а тут его еще и на интервью уговорили».

Косвенным подтверждением нечаянной оговорки служит еще и упоминание ЧВК, возможность которой Бородай якобы рассматривает в рамках организации, которой он руководит в настоящее время: «При этом я рассматриваю возможность деятельности ЧВК в рамках специфики Союза добровольцев Донбасса».

Как пояснил корреспонденту АН источник в Донецке, знакомый с близким окружением бывшего главы правительства ДНР, если бы подобные идеи были в реальности, после этих слов Александру Бородаю точно бы запретили заниматься подобным.

История с российскими частными военными компаниями уже набила оскомину Кремлю. По некоторым данным, ее спровоцировали публикации в питерском издании. Публикации эти запустили интересанты из одной крупной охранной структуры. Они хотели пролоббировать идею создания частных военных компаний. Однако Москва от этой идеи отказалась.

Тем не менее, фейк был подхвачен и широко растиражирован по всему миру. Возможно, идея ЧВК понравилась Бородаю и он просто неточно выразил свои мысли. Если это попытка пролоббировать идею в Кремле, то первое лобби уже провалилось.

После набивших оскомину скандалов, она еще и чревата политической выволочкой. Если Бородай и вынашивает идеи когда-нибудь в далеком будущем пролоббировать идею создания ЧВК на почве "да все равно уже во всем мире об этом говорят", то после подобных оговорок даже упоминание этого лобби в кремлевских кулуарах спровоцирует негативную реакцию.

НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ БОРОДАЯ